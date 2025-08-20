Завершаются работы по благоустройству территории Балтийского вокзала со стороны Митрофаньевского шоссе

Проект реализуется силами Комитета по благоустройству и местной администрации в рамках региональной программы "Комфортная городская среда Санкт-Петербурга".

Завершаются работы по улучшению внешнего вида территории, прилегающей к Балтийскому вокзалу со стороны Митрофаньевского шоссе. Как сообщили "Петербургскому дневнику" представители Комитета по благоустройству, на указанном участке производится укладка тротуарной плитки и бордюра.

Здесь также произведены монтаж инженерных коммуникаций для наружного освещения и подготовительные работы, необходимые для последующего размещения осветительных столбов. Помимо прочего, пространство украсит зелёная зона, дополненная малыми архитектурными сооружениями и системой освещения.

Концепция обустройства данной территории была разработана и одобрена в 2023-2024 гг. При разработке концепции учитывалось мнение местных жителей. Планируется создать уютный сквер площадью около двух тысяч квадратных метров.

Администрация Адмиралтейского района уточняет, что в рамках проекта для удобства ожидающих поездов предусмотрены 6 скамеек и 17 малых архитектурных форм. Территория также обогатится зелеными насаждениями на площади 650 квадратных метров, а на пространстве в 50 квадратов появятся клумбы с декоративными растениями длительного цветения. Дополнительно планируется высадить 29 деревьев и более 1800 кустов декоративных растений.

Фото: предоставлено администрацией Адмиралтейского района