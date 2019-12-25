Офис площадью 500 "квадратов" в доходном доме Савина купила инвесткомпания

Бывший офис "Ленспецстроя" на Невском проспекте сменил владельца.

Бывший офис обанкротившегося застройщика "Ленспецстрой" на Невском проспекте в Петербурге приобрела инвестиционная компания "Гамма кэпитал групп". Новый владелец планирует разместить в помещении свою штаб-квартиру.

Речь идет об офисе площадью около 500 кв. м в доходном доме купца Савина на Невском проспекте, 140. Помещение на протяжении нескольких лет пытались продать, объявления о продаже размещались в его витринах.

Стоимость сделки стороны не раскрыли. По оценке консультантов, покупка могла обойтись примерно в 150 млн руб. Еще до 150 млн руб. новый собственник может направить на ремонт помещения.

Открыть штаб-квартиру в бывшем офисе "Ленспецстроя" "Гамма кэпитал групп" рассчитывает уже в октябре.

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Фото: Piter.tv