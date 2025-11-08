В Смольном отказались говорить об отмене концерта Канье Уэста

Комитет культуры Петербурга ушёл от ответа по поводу отмены шоу.

Комитет культуры Петербурга отказался давать комментарии по поводу отмены концерта Канье Уэста. Об этом сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости". В ответ на запрос журналистов чиновники заявили, что не имеют отношения к заявлению об отмене, и предложили обращаться непосредственно к тем, кто его сделал.

Ранее издание "Фонтанка" сообщило, что продажи билетов на концерт рэпера начались прежде, чем организаторы успели собрать все необходимые разрешительные документы. Согласно действующим правилам, проведение культурного или зрелищного мероприятия с числом участников более 300 человек требует обязательного согласования с комитетом по культуре — с указанием даты, количества участников и других параметров.

Концерты американского исполнителя были запланированы на 10 и 11 октября на "Газпром Арене" в Петербурге. Однако 24 августа представители стадиона опровергли наличие подписанных договорённостей с организатором, заявив, что концерт рэпера на их площадке не состоится. Судьба билетов и возможные компенсации для зрителей пока остаются неясными.

Ранее мы сообщали, что Фил Коллинз, Iron Maiden и Oasis включены в Зал славы рок-н-ролла.

Фото: AP Photo / Invision/Evan Agostini