"Бессмертный полк 2018" пройдет от Суворовского проспекта до Дворцовой

Колону будут сопровождать ретро-автомобили с ветеранами Великой Отечественной Войны.

9 мая в России состоится уже ставшая ежегодной акция "Бессмертный полк 2018". Санкт-Петербург не стал исключением. Старт шествия начнется в 15:00.

На официальном сайте акции сообщается, что сбор участников в 14:00 на Невском проспекте, от Суворовского проспекта до площади Александра Невского. Участники пройдут до Дворцовой площади в сопровождении ретро-автомобилей с ветеранами ВОВ.

Напомним, что 9 мая 2017 года в акции приняли участие свыше 300 тыс. человек, однако рекордное количество было зафиксировано в позапрошлом году – около 500 тыс.

Фото: Piter.tv