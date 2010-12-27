В "Пулково" задержали авидебошира, летевшего рейсом из Крыма

Мужчина буянил в течение всего полета.

Транспортную полицию попросили прибыть на борт вернувшегося из Симферополя судна по первому сообщению о дебошире, сообщили в пресс-центре управления на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу. Как выяснилось, мужчина 1969 г.р. нецензурно выражался при детях и других пассажирах и нарушал общественный порядок во время всего полета. Судя по записи пресс-центра, пассажир был пьян.

На правонарушителя составили административные протоколы по статьям "мелкое хулиганство" и "появление в общественных местах в состоянии опьянения".

Ранее в Piter.tv: Полиция задержала рецидивиста, избившего и ограбившего 81-летнего петербуржца

Фото: Pixabay