Полиция задержала рецидивиста, избившего и ограбившего 81-летнего петербуржца

Мужчина уже неоднократно судим за грабежи, кражи и разбои. Также он находится под подпиской о невыезде по уголовному делу о разбое.

Полицейские оперативно задержали рецидивиста, избившего 81-летнего хозяина квартиры на Гражданском проспекте и отобравшего у него деньги. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В полицию о грабеже сообщила 30-летняя внучка пенсионера. Сам мужчина пояснил, что около десяти часов вечера 9 сентября его 36-летний знакомый, позвонив в дверь, вошел в его квартиру. Затем он начал избивать его, после чего забрал кошелек, где лежали 40 тысяч рублей и 50 монет достоинством 10 рублей. Пенсионера после избиения в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в больницу.

По горячим следам сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали ранее неоднократно судимого за грабежи, кражи и разбои мужчину. Также находится под подпиской о невыезде по уголовному делу о разбое. В отношении злоумышленника возбудили его одно уголовное дело по статье "Грабеж".

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