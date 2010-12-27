На проспекте Ветеранов муж выстрелил жене в голову

Мужчину задержали, ранее он был неоднократно судим.

Сотрудниками полиции Красносельского района Петербурга задержали гражданин, который выстрелил в свою супругу. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительным данным, 10 сентября 2019 года в 02.20 в полицию пришла телефонограмма о том, что в травмпункт самостоятельно пришла женщина с огнестрельным ранением головы. Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Со слов женщины, 09 сентября 2019 года около 23.30 дома в нее выстрелил муж. В квартире дома 115 по проспекту Ветеранов задержали мужчину 1975 года рождения, которого изобличили в совершении данного преступления. В его отношении возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Мужчина ранее был неоднократно судим.

Ранее на улице Черкасова неизвестный выстрелил в петербуржца.

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