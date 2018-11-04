Видео: На КАД столкнулись две машины

Водитель черной иномарки не справился с управлением и влетел в отбойное ограждение, после чего в автомобиль врезалась другая машина.

В воскресенье, 4 ноября, на КАД произошла авария с участием двух легковых автомобилей. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

По словам очевидцев, ДТП случилось 74 км внешнего кольца КАД. Водитель черной иномарки не справился с управлением и влетел в отбойное ограждение, после чего в автомобиль врезалась другая машина. На месте прибыл эвакуатор и сотрудники полиции. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее на Piter.TV: На Зеленогорском шоссе водитель "Уаз Патриот" погиб в ДТП

Видео Piter.TV