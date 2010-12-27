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Петербургские полицейские раскрыли серию ограблений салонов сотовой связи
Сегодня, 10:16
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IRINA_CHALKINA

Петербургские полицейские раскрыли серию ограблений салонов сотовой связи

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По факту возбуждено уголовное дело о грабеже.

В пятницу, 1 ноября, стало известно о том, что петербургские полицейские раскрыли серию ограблений салонов сотовой связи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Серию краж зафиксировали в Московском районе. Сначала воришки похитили 4 телефона с витрины магазина на Будапештской улице, затем совершили кражу на Московском проспекте, после  6 сотовых телефонов пропали на улице Типанова. Полицейские задержали четырех петербуржцев.

По факту возбуждено уголовное дело о грабеже.

Ранее мы сообщали о том, что авария под Парголово унесла жизнь молодого водителя.

Фото:pixabay

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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