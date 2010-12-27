Авария под Парголово унесла жизнь молодого водителя

Сотрудники ГИБДД проводят проверку и устанавливают обстоятельства смертельного ДТП.

Во Всеволожском районе прошлой ночью столкнулись две иномарки. Погиб один молодой водитель. Об этом сообщает 47news, со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

О происшествии стало известно 1 ноября. На трассе "Парголово – Огоньки" в 02:16 ночи 61-летний водитель автомобиля "Suzuki Grand Vitara" выехал на встречную полосу и на полной скорости протаранил иномарку "Skoda Octavia". За рулем в тот момент находился 26-летний парень.

В результате ДТП молодой человек скончался на месте происшествия. Водитель, находившийся в момент аварии за рулем "Suzuki Grand Vitara" получил тяжелые травмы.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Выборгском районе у мужчины загорелась кровать.

Фото: pixabay.com