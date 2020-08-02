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Аршавин с размахом отметил свое 40-летие в Петербурге
Сегодня, 18:32
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Аршавин с размахом отметил свое 40-летие в Петербурге

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В субботу, 29 мая российскому футболисту Андрею Аршавину исполнилось 40 лет.

Андрей Аршавин отметил свой юбилей в Петербурге. В своем инстаграме он опубликовал пост, намекающий на праздничную цифру, а в сторис выложил немного видео с вечеринки.

Именинник отмечал дату в одном из ресторанов города. Подробности вечеринки неизвестны, но ней был замечен певец Макс Барских. Со сцены прозвучал хит We Are The Champions и "Привет, Андрей" Ирины Аллегровой.

Подписчики также поздравили футболиста в соцсетях. 

Ранее были объявлены новые послы футбольного Евро-2020 в Петербурге, среди которых оказался и Аршавин. 

Фото: Piter.TV

Теги: аршавин
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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