Пьяного водителя электросамоката в Петербурге арестовали на 10 суток

Мужчина без прав передвигался на мощном СИМ, который по закону приравнивается к мопеду. От прохождения медосвидетельствования он отказался, но в суде признал вину.

В Санкт-Петербурге суд назначил административный арест на 10 суток водителю электросамоката, который управлял транспортным средством в нетрезвом виде. Инцидент произошёл на Шлиссельбургском проспекте. Мужчина передвигался на электросамокате мощностью 1000 Вт. По техническим характеристикам такая модель относится к категории мопедов, а значит, для управления ею требуются водительские права.

Сотрудники, остановившие нарушителя, почувствовали от него запах алкоголя. Водителя попросили пройти освидетельствование, но он отказался. В судебном заседании петербуржец полностью признал свою вину и пояснил, что не знал о необходимости иметь права для управления таким транспортом. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде десяти суток административного ареста.

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Фото: Piter.TV