У петербурженки конфисковали Cadillac за долги, накопившиеся с 2019 года

Игнорирование долга, накопившегося с 2019 года, обернулось для жительницы Петербурга конфискацией роскошного автомобиля Cadillac Escalade. Сумма невыплаченных обязательств достигла почти 370 тысяч рублей, как указали в пресс-службе Главного управления федеральной службы судебных приставов по городу.

Женщину неоднократно уведомляли о необходимости уплаты задолженности, однако она упорно уклонялась от добровольного погашения суммы. В результате транспортное средство оказалось в розыске, объявленном судебными органами. Машина была найдена во время спецоперации сотрудников группы принудительного исполнения на Литейном проспекте.

Автотранспорт был арестован судебным исполнителем, составлен соответствующий протокол и организован вывоз авто на специализированную стоянку с привлечением эвакуатора. Супруг владелицы незамедлительно посетил судебного пристава, однако платить долг жены категорически отказался. В случае продолжения отказа от оплаты задолженность будет покрыта средствами от последующей реализации конфискованного транспортного средства.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Петербургу