Жителям Ленобласти напомнили, как оформить пропуск в Ивангород

Желающие посетить праздничные мероприятия в честь 99-летия Ленинградской области еще могут успеть оформить пропуск в Ивангород.

Жители Ленинградской области, которые планируют посетить празднование 99-летия региона в Ивангороде 1 августа, еще могут оформить пропуск для въезда в приграничную зону. Об этом во время прямой линии сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Глава региона ответил на вопрос местного жителя, который рассказал, что не успел заранее подать документы для получения разрешения на въезд в Ивангород, и поинтересовался, сможет ли попасть на праздничные мероприятия.

Александр Дрозденко пояснил, что максимальный срок оформления пропуска для граждан составляет 15 дней. При этом, по его словам, на практике документы нередко оформляют быстрее, поэтому времени для подачи заявления еще достаточно.

Губернатор также отметил, что наиболее удобным способом подачи документов является портал "Госуслуги".

Кроме того, он напомнил, что отдельным категориям граждан получать пропуск не требуется. Это касается жителей Ивангорода и Кингисеппского района, а также участников организованных туристических групп.

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Фото: Piter.tv