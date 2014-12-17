Эксперты оценили меры по борьбе с COVID-19 в регионах

В российских регионах ужесточают антиковидные меры. Ситуацию прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Они отметили, что в некоторых субъектах РФ ограничительные меры были введены еще в начале октября. Так, например, QR-коды для посещения общественных мест были введены в Курской и Амурской областях, а в Пензенской и Воронежской областях были запрещены массовые мероприятия.

Эксперты считают, что система антикризизного управления развивается в лучшую сторону. Если ранее в регионах прибегали к радикальным мерам, которые могли нарушить транспортную связность страны, то теперь решения более продуманные и гибкие.

Немаловажную роль играет пример мэра Москвы Сергей Собянин, на которого смотрят в других областях, считают эксперты. Не все из них были удачными, но это позволило региональным руководителям изучить чужой опыт и построить собственные работающие модели.

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Фото: Piter.TV