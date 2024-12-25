Сергей Шульга назначен ответственным за строительство храмов в Петербурге

В 2018 году общественный деятель возглавлял в Северной столице аппарат штаба Владимира Путина.

Согласно данным портала "Всероссийски Бизнес Центр", 26 декабря в Санкт-Петербурге было оформлено новое юридическое лицо – АНО "Сопровождение строительства часовен и храмов". Единственным руководителем назначен Сергей Шульга – политический и общественный деятель, ранее работавший в Ленобласти и Петербурге.

По информации 47news.ru, Шульга занимал должность замглавы администрации города Токсово, а также руководителя "Благотворительного фонда Бориса Ротенберга". Кроме того он хотел реконструировать токсовскую водонапорную башню под социально-культурное пространство "Дом литературы и русского языка".

В 2018 году Сергей Шульга занимал должность главы аппарата штаба Владимира Путина в Санкт-Петербурге во время президентской кампании последнего. С июля того же года он курировал работу с молодежью, спорт и физическую культуру в Кронштадте.

Ранее Володин назвал поддержку участников СВО и их семей приоритетным направлением работы Государственной Думы.

Фото: Сайт Правительства Санкт-Петербурга