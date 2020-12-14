Анна Музыченко – о спектакле Bathroom и ситуациях, в которых приходится "купаться"

Приглушённый свет в полном зрительском зале. Ровно 18:00. Красный бархатный занавес раскрывается в такт стремительного рока от группы The Hatters. На сцену выходит девушка в шикарном вечернем платье.

Яркий, неординарный, экстравагантный, смешной. Такими словами можно описать вновь поставленный в театре "Лицедеи" моноспектакль Анны Музыченко "Bathroom". На протяжении всего шоу главная героиня устраивает переполох в чужой ванной, попадает в неловкие ситуации, ломает "четвертую стену" между зрителями и постоянно взаимодействует с ними.

Об идее возникновения спектакля, неловких ситуациях и самоиронии Piter.tv рассказывает актриса, певица и участница группы "The Hatters" – Анна Музыченко.

Как возникла идея постановки? Сколько времени заняла подготовка?

По факту, спектакль — это одна большая ситуация, которая включает в себя маленькие, какие-то локальные уже "ситуэйшн". Например, история с розовым бельем, когда девушка обнаружила, что там красный носок был в стирке.

Летом 2019 года делались декорации, костюмы, весь реквизит. Первый черновой показ – осенью 2019-го года, закрытый для друзей, коллег, родных, близких не по билетам. Так было сделано, чтобы выслушать их критику для того, чтобы понять, как дальше с этим быть. Потом я уехала в тур.

Уже после нового года, конец февраля-начало марта, я ушла в прогоны, репетиции. И 14-15 марта 2020 года состоялась первая премьера в Петербурге, как раз на свой день рождения я решила сделать себе такой подарок. Потом всех благополучно закрыли на год на самоизоляцию.

Вот после длительного времени впервые в Москве состоялась наша премьера, а потом уже в Питере. По факту, если суммировать все рабочие временные куски, то где-то месяца три ушло чистого времени на создание спектакля.

В своей актерской визитке вы говорили, что вы актриса разных жанров, можете воплотить любую роль. Какие характеры или образы вам точно бы хотелось сыграть в будущем? В каком-то вашем новом проекте, может быть?

Изначально актерская визитка сделана с юмором и с самоиронией, подчеркивая основной мой жанр, в котором я люблю работать и существовать — это юмор. Кого угодно могу сыграть, потому что драматическая школа у меня такая же, как и у всех остальных ребят, которые закончили Санкт-Петербургскую государственную театральную академию. Просто, у меня профиль был более узкий и специализированный. Кафедра эстрады была. Поэтому, конечно, в этом купаюсь.

Юмор — это классно. Можно же юмором довести до слез, то есть слезы сквозь смех или смех сквозь слезы, наоборот, это же классно!

Идеи для проектов, конечно же есть. Теперь, как всегда, вопрос времени и денег. То есть, кто это все будет финансировать и, когда бы это все успеть. Конечно, идеи есть. Идеи на следующий спектакль, идеи на какие-то видео проекты. Дай Бог мне времени, здоровья, денег и я буду работать и удивлять.

Кто принимал участие в разработке костюмов для спектакля? Что было в качестве "референсов"?

Костюмы придумывались мной, но со всем справиться физически я не смогла бы, и я делегировала задачи – обратилась к швее и сказала, что мне нужно такое-то такое платье, под низ мне нужен комбинезончик с такими-то формами. Костюмов в этом моноспектакле немного.

Первый — это основное платье, вечернее, с длинным шлейфом, черное, в пол. Такое, очень эффектное, которое позволяет зрителю понять, что это за девушка, почему она в таком платье. Второе платье — это она уже из стиральной машинки себе нашла, чтобы вырваться из заточения. То есть, это один из способов выбраться из заточения, найти себе замену рваному платью.

Сталкивались ли в жизни вы с похожей ситуацией, раскрываемой в постановке?

Какие-то ситуации могли бы произойти и не в этой комнате. Мне кажется, у многих была такая ситуация — потоп в ванной комнате. Или телефон, который неблагополучно упал, например, в унитаз.

Почему вы решили поставить именно моноспектакль?

В ином случае сложнее собрать команду, подстроиться по времени к каждому из участников, если бы это была бы как-нибудь массовая история. Одна ты понимаешь, что находишься в своем плавающем графике – сегодня плотно, завтра попроще и так далее. Одной в плане времени, в плане создания такой работы было бы проще. Да и почему бы и не заявить об одной себе сольно?

Материал подготовили Сабина Зайнуллина, Федор Быков и Анастасия Криворотченко