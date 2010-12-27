Анатолий Пашинин: последние новости

Накануне стало известно о гибели Анатолия Пашинина - звезды фильмов "Адмиралъ" и "Мы из будущего". В этом материале мы расскажем о последних новостях, связанных с сообщениями о гибели знаменитого актера.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что актер Анатолий Пашинин скончался в результате обстрела тылового поста в зоне ведения боевых действий в Донбассе.



Днем 8 сентября гибель звезды российских фильмов и сериалов подтвердили в ДНР, сообщает издание "Ридус". Корреспондент портала опубликовала пост в "Фейсбуке", где поведала читателям, что актера "убивали" дважды.







О смерти Анатолия Пашинина писал и Захар Прилепин. В посте, который писатель опубликовал на "Фейсбуке", Прилепин выразил соболезнования, а также призвал своих читателей не писать негативные комментарии по поводу случившегося.







Однако, некоторые пользователи сети все же не смогли удержаться от агрессивных комментариев. Один из пользователей в "Твиттере"(где также была размещена информация) под постом Прилепина процитировал знаменитое высказывание "Собаке - собачья смерть", а некоторые и вовсе стали обвинять Пашинина в фашизме.



Каналу "РЕН ТВ" удалось дозвониться матери кинозвезды и получить комментарий по поводу случившегося. Однако длинной беседы не получилось, и женщина сухо ответила, что все в порядке.



Портал "Народная Правда" после сообщений в СМИ опубликовал комментарий самого Пашинина. Актер опроверг информацию о своей гибели и сказал, что приказа умирать ему никто не давал.





Фото: Facebook, ВКонтакте/Анатолий Пашинин