Видео: акция "Светом Победы едины" прошла на Площади Выборгских полков

В Выборге прошла памятная акция, приуроченная к 74-й годовщине Великой Победы.

В Выборге продолжаются праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы. Канал Piter.TV публикует запись трансляции с акции "Светом Победы едины", которая проходила на Площади Выборгских полков. Здесь, у стелы "Город воинской славы" собрались представители администрации и совета депутатов, молодежных организаций и городской общественности, военные и духовные лица.

В начале к собравшимся обратился глава Выборгского района Дмитрий Никулин.

Уважаемые ветераны! Уважаемые жители города Выборга и Выборгского района. Сегодня тысячи людей отдали почести павшим воинам Красной армии и ветеранам Великой Отечественной войны. Тем, кто героически защищал нашу страну, тем, кто разгромил фашизм. Мы с гордостью называем их "поколением победителей". Единство народов, глубочайший патриотизм, талант полководцев, стойкость, героизм и мужество солдат - все это позволило сдержать врага, а затем и разгромить его. Сегодня мы снова стали свидетелями и участниками того, что память о наших близких, о народной войне - остаются в наших сердцах. Тысячи людей встали в строй "Бессмертного полка" и продемонстрировали, что память о Великой Победе с годами становится все крепче. Именно в этом и сила нашего народа, поэтомы мы и непобедимы. Дмитрий Никулин, глава Выборгского района

Затем кадеты, школьники и студенты Выборгского района прочитали стихи о войне. Творческие коллективы подарили зрителям вокальные и танцевальные номера. Вслед за этим состоялась лития по всем погибшим в Великой Отечественной войне. Подробности акции можно узнать из записи прямого эфира канала Piter.TV. Эфир на сайте посмотрели около 10 000 зрителей.

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Видео: Piter.TV