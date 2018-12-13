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"Бессмертный полк" в Выборге собрал 22 000 человек: первые кадры

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Экспресс-репортаж от мобильного корреспондента Piter.tv.

В эти минуты в Выборге проходит акция "Бессмертный полк". Канал Piter.tv публикует первые кадры праздничного шествия из самого сердца Выборга.

По данным пресс-службы администрации Выборгского района, в акции приняли участие 22 000 человек. Это почти в два раза больше, чем годом ранее. Многотысячная колонна прошла маршем от Рыночной до Красной площади.

В ближайшее время Piter.tv опубликует видео трансляции старта акции "Бессмертный полк" в Выборге и кадры памятного марша с высоты птичьего полета.

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Категории: Выборг, Картина дня,

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