Ежегодная акция "Елизавета? Проходите" пройдет в Царском Селе 29 декабря

В ближайший понедельник, 29 декабря, музей-заповедник "Царское Село" организует традиционную акцию "Елизавета? Проходите", приуроченную ко дню рождения русской императрицы Елизаветы Петровны. Уже в пятый раз дамы с этим именем получат уникальную возможность посетить знаменитые залы Екатерининского дворца совершенно бесплатно. Как сообщили в пресс-службе Государственного музея-заповедника "Царское Село", посетительницы с именем Елизавета смогут осмотреть основной экскурсионный маршрут, включающий роскошные интерьеры Золотой анфилады, Большой зал и легендарную Янтарную комнату.

Чтобы воспользоваться привилегией, достаточно предъявить кассиру документа, подтверждающего имя, и получить бесплатный пропуск во дворец. Данная акция стартовала в декабре 2021 года и получила признание публики. Сам юбилей отмечается ежегодно 29 декабря (по новому стилю) или 18 декабря (по старому стилю), и в этом году исполняется ровно 316 лет со дня рождения Елизаветы Петровны.

Сотрудники музея подчеркнули, что многое из того, что мы можем наблюдать сегодня в Екатерининском дворце, создано именно по распоряжению императрицы. Елизавета Петровна известна своим любовью к балам, танцам, маскарадам и охотничьим развлечениям, будучи признанной первой красавицей эпохи. Её правление ассоциируется с эпохой ярких торжеств и расцветом дворцового ансамбля Царского Села.

Посетителям, планирующим присоединиться к акции, следует учитывать график работы Екатерининского дворца: 29 декабря дворец принимает гостей с 10:00 до 18:00, касса работает до 16:45, а последний вход в экспозиции закрыт в 17:00.

Фото: пресс-служба ГМЗ "Царское Село"