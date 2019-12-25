По факту посадки яхты на мель в Финском заливе проводится проверка

Спасатели оперативно отбуксировали судно к одному из ближайших причалов форта.

Пресс-служба Петербургского линейного отдела транспортной полиции сообщила о проведении проверки происшествия, случившегося в акватории Финского залива.

По данным ведомства, вечером 20 июля в районе между крепостью "Милютин" и городом Кронштадт произошла посадка на мель прогулочной яхты. Выехавшие на место специалисты установили, что инцидент произошел во время морского путешествия. Пострадавших среди пассажиров нет, также отсутствуют повреждения корпуса судна и утечка топлива.

Спасатели оперативно отбуксировали судно к одному из ближайших причалов форта. Сейчас следователями выясняются причины и подробности происшествия.

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Фото: Telegram / Транспортная полиция СЗФО