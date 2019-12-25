Мужчина незаконно выловил рыбу из Ладожского озера

Сумма ущерба составила порядка 130 тыс. рублей.

Транспортные полицейские пресекли факт незаконной добычи рыбы в акватории Ладожского озера в Ленобласти. Об этом рассказали в УТ МВД России по СЗФО.

Рыбалкой занимался 52-летний местный житель. Мужчина осуществлял вылов рыбы с помощью запрещенных орудий лова, а именно – двух рыболовных сетей. Изъяты орудие лова, лодка с подвесным мотором и 28 экземпляров рыб, из них 10 лещей и 18 судаков. Сумма ущерба составила порядка 130 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по пп. "а", "б", "в" ч. 1 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов). Нарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

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Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО