Петербуржца арестовали на пять суток за проникновение на таможню

Суд в Санкт-Петербурге назначил местному жителю Ивану Димешко административный арест на 5 суток за незаконное проникновение на территорию Северо-Западной электронной таможни. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
По материалам дела, инцидент произошел 13 июля около 02:35. Мужчина самовольно оказался на территории охраняемого объекта, после чего его привлекли к административной ответственности.
Во время разбирательства петербуржец пояснил, что в момент происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения и направлялся вслед за другом. При этом объяснить, каким образом оказался на территории таможни, он не смог.
По итогам рассмотрения дела суд назначил нарушителю административный арест сроком на 5 суток.
Сейчас Шурыгина моет полы и туалеты в камере СИЗО № 6 "Печатники". Сокамерницы узнали героиню "Пусть говорят" и заставили выполнять работы по уборке помещений.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все