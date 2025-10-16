Петербуржца арестовали на пять суток за проникновение на таможню

Анонс Житель Санкт-Петербурга получил административный арест после ночного проникновения на территорию Северо-Западной электронной таможни. Мужчина объяснил случившееся тем, что находился в состоянии опьянения.

Суд в Санкт-Петербурге назначил местному жителю Ивану Димешко административный арест на 5 суток за незаконное проникновение на территорию Северо-Западной электронной таможни. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По материалам дела, инцидент произошел 13 июля около 02:35. Мужчина самовольно оказался на территории охраняемого объекта, после чего его привлекли к административной ответственности.

Во время разбирательства петербуржец пояснил, что в момент происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения и направлялся вслед за другом. При этом объяснить, каким образом оказался на территории таможни, он не смог.

По итогам рассмотрения дела суд назначил нарушителю административный арест сроком на 5 суток.

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Фото: Piter.tv