Спасатели Ленобласти помогли пожилой паре, заблудившейся в Тосненском лесу

В Тосненском районе Ленинградской области в лесу потерялась пара пенсионеров. Спасатели помогли им выйти из леса и добраться до своего авто.

Вечером в воскресенье, 3 сентября, группа спасателей из поисково-спасательного отряда Тосно получила информацию о заблудившейся пожилой паре в лесном массиве в районе деревни Андрианово Тосненского района. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы.

Инцидент случился вечером, когда пара отправилась на прогулку в лес. После они потеряли ориентировку и не смогли вернуться к своему автомобилю.

Около часа ночи 4 сентября спасатели обнаружили пожилую пару. Потерпевшие были доставлены к своему автомобилю в безопасности.

Ранее сообщалось, что спасатели Ленобласти вывели из леса заблудившуюся пожилую женщину.

Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти