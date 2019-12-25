В Комарово открылась "Черная комната" по мотивам фильма Тарковского

На пляже в Комарово воссоздали комнату желаний из "Сталкера".

На пляже "Комаровский" в Петербурге появилась инсталляция "Черная комната", посвященная фильму Андрея Тарковского "Сталкер". Арт-объект воссоздает пространство, в котором в картине исполнялись сокровенные желания.

Место для установки выбрали не случайно. В Комарово братья Аркадий и Борис Стругацкие работали над повестью "Пикник на обочине" и сценарием "Сталкера". Авторами проекта стали режиссер Андрей Могучий и художник Александр Шишкин-Хокусай. "Черная комната" вошла в состав культурной резиденции "60°11′06″", название которой соответствует координатам Комарово. Резиденцию организуют Большой драматический театр имени Товстоногова, Московский физико-технический институт и АНО "Большой культурный проект". В рамках программы 50 молодых режиссеров, художников, физиков, химиков и биологов неделю работают вместе над проектами на пересечении театра, науки и искусства.

"Черная комната" задумана как пространство для созерцания и тишины. Концепция инсталляции связана с идеей комнаты из фильма Тарковского, которая исполняла не сформулированные желания человека, а то, чего он действительно хотел.

Посетить инсталляцию на пляже "Комаровский" можно с 29 сентября по 6 октября 2026 года. До места можно добраться на электричке от Финляндского вокзала до платформы Комарово, а затем пройти пешком по Морской улице. Также до пляжа ходят автобусы от станций метро "Черная речка", "Старая Деревня" и "Беговая". Для автомобилистов предусмотрена парковка.

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Фото: СПб ГБУ по благоустройству "Курортный берег"