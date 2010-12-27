Ученые СПбГУ выиграли грант на разработку новых методов борьбы с лимфомой

Ученые из Петербурга и Гарварда будут вместе работать над механизмами продления жизни онкобольных.

Пока политика и санкции разъединяют государства, наука и медицина объединяют их. Исследователи из России и США выиграли общий грант на разработку методов борьбы с лимфомой. По 5 миллионов рублей в год будут получать медики из СПбГУ и Гарварда. Средства выделят Российский фонд фундаментальных исследований и Национальный институт онкологии из США.

Сообщается, что совместная заявка СПбГУ и Гарварда стала одной из 57, поданных на участие в конкурсе. Звание лучшего проекта досталось разработке по анализу взаимодействия опухоли и микроокружения на уровне одиночных клеток. Эксперты считают, что исследование поможет лучше узнать опасную фолликулярную лимфому. Работа будет вестись на основе биоматериала реальных онкобольных.

Уже сейчас известно, что этот тип опухоли образуется из-за увеличения количества лимфоцитов в организме. Теперь ученые ищут методы борьбы с ним и возможности полного излечения болезни.

"Значительный прогресс в последние годы достигнут и в области лечения фолликулярной лимфомы. Однако о победе над болезнью говорить еще рано: врачам не всегда удается контролировать ее развитие, и часть онкобольных умирает очень рано. Именно для этой группы пациентов мы надеемся найти более эффективные стратегии лечения", - говорит старший научный сотрудник Центра геномной биоинформатики имени Ф. Г. Добржанского СПбГУ Анна Горбунова.

В рамках масштабного междисциплинарного проекта ученые попытаются выяснить, как межклеточные взаимодействия влияют на результаты терапии и как можно сделать ее более персонализированной. В работе примут участие специалисты разных областей — медики, молекулярные биологи, биоинформатики, статистики и даже математики из России и США.