В Петербурге определили новый вариант продления фиолетовой линии метро.

В Петербурге разработали новый вариант трассы Красносельско-Калининской линии метро на участке от "Юго-Западной" до Сосновой Поляны. Маршрут принципиально согласовали с городским Комитетом по транспорту, сообщили в Комитете по строительству в ответ на вопрос жительницы под публикацией губернатора Александра Беглова.

Необходимость изменить трассировку возникла после уточнения границ размыва палеодолины. При этом окончательное расположение будущих станций пока не утверждено.

Следующим этапом станет выделение средств на разработку проекта планировки территории. После этого документацию должны согласовать с профильными ведомствами. Только затем власти смогут определить сроки проектирования.

Даты начала строительства назовут после получения положительного заключения по проекту и заключения строительного контракта.

Ранее мы сообщали, что в 2025 году специалисты обследовали 2633 бомбоубежищ, большинству из них требуется ремонт. Количество всех защитных сооружений в городе не раскрывается.

Фото: Piter.tv (архив)