Серийное производство полувагонов нового поколения начали на ТВСЗ

Основные преимущества новинки — уменьшение собственной массы вагона на 2 тонны, теперь она составляет 22,5 тонны, а грузоподъемность выросла на столько же и составила 77 тонн.

На Тихвинском вагоностроительном заводе Ленинградской области начался массовый выпуск новой серии полувагонов 12-6744, отличающихся высокой прочностью конструкции и увеличенным сроком эксплуатации.

Основные преимущества новинки — уменьшение собственной массы вагона на 2 тонны, теперь она составляет 22,5 тонны, а грузоподъемность выросла на столько же и составила 77 тонн. Объём грузового отсека увеличился до 94 кубометров, как отметили в пресс-релизе предприятия, опубликованном 12 февраля.

Новинка изготовлена с применением высокопрочной стали, прочность которой превосходит стандартные аналоги на 20-22%. Новые вагоны соответствуют стандартам любых существующих железнодорожных терминалов и складов, обеспечивая полную интеграцию с существующей инфраструктурой.

Первые экземпляры уже поступают в эксплуатацию по всей России, усиливая экспортный потенциал отечественной промышленности.

Ранее мы сообщили о том, что эконадзор и ГАИ накрыли нелегальных перевозчиков мусора в Ленобласти.

Фото: Тихвинский вагоностроительный завод