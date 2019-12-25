Первая "Евразийская премия "Ассамблеи автомобилистов" пройдет в Петербурге в ноябре

Участие в конкурсе открыто для автомобильных инженеров, спортсменов, владельцев автобизнесов и представителей автодилерских сетей.

Первая "Евразийская премия "Ассамблея автомобилистов", которая пройдёт в ноябре в Петербурге, обещает стать крупным событием автомобильного мира России. Ее главная задача — собрать профессионалов и успешные компании, работающие в разных сегментах автоиндустрии, чтобы обсудить важнейшие вопросы отрасли и представить лучшие практики и достижения, пишет spb.aif.ru.

Организаторы подчеркивают, что в настоящее время отсутствуют площадки, где специалисты автомобильной отрасли могли бы обмениваться мнениями и искать совместные решения проблем, таких как постоянное изменение налогов, стандартов технического обслуживания и доступность важной документации. Именно поэтому возникла потребность в создании Евразийской премии, способствующей укреплению профессиональных контактов и популяризации достижений отечественного автопрома.

Идея конкурса получила поддержку Ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД), чьи представители считают актуальным обсуждение вопроса адаптации к современным рыночным условиям, включая процессы цифровизации и перехода на электротранспорт. Другой важный аспект — стандарты сервисного обслуживания и подготовка квалифицированных кадров для автосервиса, о чём упомянул представитель Союза автосервисов Никита Шавловский.

Участие в конкурсе открыто для автомобильных инженеров, спортсменов, владельцев автобизнесов и представителей автодилерских сетей. Своё мнение могут высказывать ведущие автомобильные журналисты, блогеры и общественные деятели. Формат народного голосования позволит определить победителей в категории "Автобренд", что сделает событие интересным и доступным для широкого круга аудитории.

Евразийская премия символизирует новую эпоху объединения усилий профессионалов автомобилестроительной отрасли. Её цель — способствовать распространению информации о достижениях российского автопрома и сформировать единый голос отрасли, чтобы обеспечить устойчивость и конкурентоспособность отечественной автомобильной промышленности. Заявки на участие принимаются до 31 октября на официальном сайте премии.

Фото: Telegram / Евразийская премия "Ассамблеи автомобилистов"