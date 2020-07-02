Осенняя "Неделя чистоты" в Петербурга выявила снижение числа нарушений в сфере благоустройства

Основной целью акции являлось стимулирование владельцев частной недвижимости и рекламодателей привести объекты в надлежащее состояние перед наступлением зимы.

В период с 13 по 17 октября в Петербурге проходила традиционная осенняя акция "Неделя чистоты", приуроченная к подготовке города к зимнему сезону. В рамках месячника сотрудники Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) усилили мониторинг состояния частного сектора, рекламных сооружений и строительных участков. Об этом информирует "Вечерний Санкт-Петербург".

Основной целью акции, по словам представителей ведомства, являлось стимулирование владельцев частной недвижимости и рекламодателей привести объекты в надлежащее состояние перед наступлением зимы.

По сравнению с аналогичным мероприятием 2024 года, количество проверенных объектов увеличилось на 37,8% — с 1000 до 1400. Однако число выявленных нарушений сократилось на 33% — с 260 до 170 случаев. За 10 из них уже выписаны штрафные санкции на основании анализа данных, собранных системой видеонаблюдения "Городовой".

В течение недели инспекторами зарегистрировано устранение почти 120 нарушений, что составляет более двух третей от общего числа зарегистрированных несоответствий. Оставшиеся случаи по-прежнему остаются под контролем.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга