В Петербурге с 17 июля ограничат движение транспорта на четырех улицах

С 17 июля в Санкт-Петербурге начнут действовать новые ограничения движения транспорта. Они затронут четыре района города, сообщили в Государственной административно-технической инспекции.

В Калининском районе с 17 июля полностью перекроют сквозной проезд по аллее Академика Глушко в районе Светлановского проспекта. Ограничения связаны с ремонтом дорожного покрытия.

В Московском районе до 10 октября будет ограничено движение на Волхонском шоссе. Работы пройдут на участке от Пулковского шоссе до Южного кладбища, где специалисты установят временные ограждения.

В Курортном районе с 17 июля по 1 ноября водителей предупредили о снижении пропускной способности на Рубежном путепроводе возле улицы Комбата Широкова на Приморском шоссе. Причиной станет капитальный ремонт дорожного покрытия.

В Адмиралтейском районе с 17 по 30 июля ограничения введут на набережной реки Мойки — от набережной Крюкова канала до улицы Писарева. Здесь также будут размещать временные ограждения.

ГАТИ призвала участников дорожного движения заранее учитывать изменения маршрутов и планировать поездки с учетом временных ограничений.

Ранее мы сообщили о том, что спрос на услуги шиномонтажа в Петербурге резко вырос к зиме.

Фото: Piter.TV