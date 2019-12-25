Мейксин заявил, что в Петербурге нет участков для пересчета голосов

Глава Горизбиркома Петербурга опроверг необходимость пересчета голосов.

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин на пресс-конференции в ТАСС заявил, что в городе не выявлено ни одного избирательного участка, где возникла бы необходимость пересчета голосов или отмены результатов выборов. По его словам, обращения поступают, но их крайне мало. На вчерашний день жалоб, которые требовали бы рассмотрения на уровне Горизбиркома, не поступало. Также нет данных о том, что где-то требовался пересчет или иные дополнительные действия.

Отдельно Мейксин прокомментировал ситуацию вокруг УИК № 1999 в Шушарах. Согласно итоговому протоколу ТИК № 59, кандидат от "Яблока" в заксобрание Михаил Буторин получил на этом участке ноль голосов. Однако в партии утверждают, что за него там якобы проголосовал другой представитель "Яблока" — Виталий Исаков. Мейксин отметил, что видел много подобных сообщений. Он напомнил, что голосование является тайным, поэтому проверить, за кого голосовал кандидат, невозможно. По его словам, говорить можно что угодно.

Ранее мы рассказывали о том, что Максим Мейксин объяснил, как в Петербурге защищают выборы от фейков.

Фото: Piter.TV