В Петербурге запустили новый проект подготовки кадров для Ростеха

Студенты смогут получить практические навыки для работы в сфере криптографии и цифровой безопасности.

На базе Государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) начала работу образовательная фабрика по подготовке специалистов в области защищённой связи. Проект реализован совместно с концерном "Автоматика", входящим в холдинг "Росэл" Госкорпорации Ростех.

Новая площадка позволит студентам осваивать профессиональные навыки во время обучения и участвовать в разработке решений для предприятий Ростеха. Полученные знания и проекты планируют применять в реальном производстве.

Образовательная фабрика рассчитана на студентов 3-го и последующих курсов. Участники программы смогут совмещать учебу и практическую работу под руководством наставников из числа аспирантов университета.

Ректор ГУАП Юлия Антохина отметила, что площадка создана для практической подготовки кадров, разработки новых образовательных программ и проведения научных исследований.

Ранее студент Университета имени Бонч-Бруевича подал иск к вузу из-за отчисления в начале учебного года после спора с проректором.

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