В Петербурге частные дома покупают реже, чем квартиры

Доля индивидуального жилья в городе застыла на уровне прошлого года.

По итогам первого полугодия 2026 года на частные дома в Санкт‑Петербурге пришлось лишь 1% от общего числа сделок на рынке жилой недвижимости. Такую статистику приводит платформа "Циан" в своём свежем исследовании, опубликованном 29 июля.

За период с января по июнь в городе было зарегистрировано около 200 сделок купли‑продажи индивидуальных жилых домов. Для сравнения, за те же месяцы петербуржцы и гости Северной столицы заключили 39 200 договоров на приобретение квартир. Таким образом, общее количество сделок превысило 39,4 тыс., а доля частного сектора осталась на уровне аналогичного периода 2025 года – без динамики.

Аналогичная ситуация наблюдается в Москве: там доля частных домов также составляет 1% от всех жилищных сделок. Эксперты платформы объясняют это практически полным отсутствием частной застройки в границах мегаполиса.

В общероссийском масштабе картина иная, но тоже демонстрирует снижение. На долю частных домов в стране приходится 16% всех сделок с жильём, тогда как на квартиры – 84%. Годом ранее этот показатель составлял 18%, то есть за 12 месяцев интерес к индивидуальному жилью сократился на 2 процентных пункта.

Ранее три крупные промышленные территории были выставлены на торги в Петербурге.

Фото: Piter.TV