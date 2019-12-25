Онколог назвал три привычки, которые отнимают почти половину жизней от рака

Три повседневные привычки увеличивают шансы заболеть раком почти на 40%.

Врач-онколог Ярослав Колосовский в интервью Lenta.ru заявил, что примерно 40% случаев онкологических заболеваний в мире можно предотвратить. Для этого людям достаточно изменить образ жизни и отказаться от трех наиболее опасных повседневных привычек. По мнению специалиста, эти факторы риска хорошо известны, но многие продолжают их игнорировать.

На первом месте среди угроз — курение. Табачный дым содержит 43 канцерогена. Всемирная организация здравоохранения подтверждает, что эта привычка напрямую связана с повышенным риском 12 видов злокачественных опухолей. Каждая выкуренная сигарета, по сути, увеличивает шансы на болезнь.

Вторая привычка связана с питанием. Неправильный рацион провоцирует до 35% случаев рака. Колбасные изделия, сосиски, бекон, а также продукты с избытком соли, сахара и консервантов повышают вероятность рака желудка, кишечника и поджелудочной железы. Врач особо отметил, что переработанное красное мясо — это не безобидный завтрак, а серьезный фактор риска.

Третья привычка — избыточное ультрафиолетовое облучение. Меланома и другие опухоли кожи часто развиваются из-за длительного пребывания на солнце с 10 до 16 часов или регулярного посещения солярия. Онколог подчеркнул, что загар — это не показатель здоровья, а реакция кожи на повреждение. Чем чаще человек подвергает кожу воздействию лучей, тем выше риск.

Ранее на Piter.TV: врач Елизаветинской больницы рассказала, как избежать заражения гепатитом.

Фото: Piter.TV