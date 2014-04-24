  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Мраморный дворец 22 сентября закроется на 2 часа раньше
Сегодня, 12:17
55
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Мраморный дворец 22 сентября закроется на 2 часа раньше

0 0

В музее пройдёт Международный юридический форум стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Петербуржцев и гостей Северной столицы предупредили об изменениях в режиме работы Мраморного дворца Русского музея в понедельник, 22 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

В связи с проведением Международного юридического форума стран Азиатско-Тихоокеанского региона 22 сентября Мраморный дворец закроется на два часа раньше – в 17:00.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Русский музей (Евгений Елинер)

Теги: мраморный дворец, русский музей
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии