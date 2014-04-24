Мраморный дворец 22 сентября закроется на 2 часа раньше

В музее пройдёт Международный юридический форум стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Петербуржцев и гостей Северной столицы предупредили об изменениях в режиме работы Мраморного дворца Русского музея в понедельник, 22 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

В связи с проведением Международного юридического форума стран Азиатско-Тихоокеанского региона 22 сентября Мраморный дворец закроется на два часа раньше – в 17:00.

Фото: Русский музей (Евгений Елинер)