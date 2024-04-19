"Желтый уровень" опасности объявлен в Петербурге из-за порывистого ветра

Погода испытает город на прочность ветером.

В Санкт-Петербурге объявлен жёлтый уровень погодной опасности на субботу из-за сильного ветра порывами до 15 м/с предупреждают власти города". Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Главное управление МЧС по Петербургу и ФГБУ "Северо-Западное УГМС" сообщает, что в субботу, 11 октября, с 10:00 до 18:00 местами ожидаются порывы западного и северо-западного ветра до 15 м/с.

В связи с этим горожан и туристов призвали соблюдать меры предосторожности. Пешеходам рекомендуют держаться подальше от деревьев, шатких конструкций и рекламных щитов. Водителям советуют соблюдать скоростной режим, дистанцию и избегать резких маневров.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов поделился прогнозом погоды на ближайшее время.

Фото: pxhere