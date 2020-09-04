"Зенит" поддержит донорство на матче с "Арсеналом"

Футбольная команда "Зенита" выйдет на матч с "Арсеналом" в футболках в поддержку донорства. Как рассказали в пресс-службе сине-бело-голубых, акция приурочена к социальному проекту ФК "Месяц донора", призванному привлечь внимание к проблеме донорства и рассказать о способах сдачи крови.
Отмечается, что перед матчем гости "Газпром Арены" сами смогут сдать кровь в пункте, который обустроит "Городская станция переливания крови" на третьем этаже трибуны C возле сектора С110-111. После игры футболки спортсменов с их автографами раздадут первым 11 донорам стадиона.
Процедура полностью безопасна – забор крови осуществляется в специализированные закрытые стерильные системы.
пресс-служба ФК
Кроме того, на пятом этаже трибуны B откроется запись в Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова. Желающим потенциальным донорам нужно будет сдать мазок из внутренней поверхности щеки, процедура безопасная и очень быстрая.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все