"Зенит" поддержит донорство на матче с "Арсеналом"

Команда выйдет на поле в футболках в поддержку проекта "Месяц донора".

Футбольная команда "Зенита" выйдет на матч с "Арсеналом" в футболках в поддержку донорства. Как рассказали в пресс-службе сине-бело-голубых, акция приурочена к социальному проекту ФК "Месяц донора", призванному привлечь внимание к проблеме донорства и рассказать о способах сдачи крови.



Отмечается, что перед матчем гости "Газпром Арены" сами смогут сдать кровь в пункте, который обустроит "Городская станция переливания крови" на третьем этаже трибуны C возле сектора С110-111. После игры футболки спортсменов с их автографами раздадут первым 11 донорам стадиона.

Процедура полностью безопасна – забор крови осуществляется в специализированные закрытые стерильные системы.



пресс-служба ФК

Кроме того, на пятом этаже трибуны B откроется запись в Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова. Желающим потенциальным донорам нужно будет сдать мазок из внутренней поверхности щеки, процедура безопасная и очень быстрая.

Фото: Piter.TV