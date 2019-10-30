"Зенит" стал партнером "Единой карты петербуржца"

О новых возможностях для владельцев карт рассказали перед матчем на "Газпром Арене".

Владельцы "Единой карты петербуржца" смогут бесплатно получить дисконтную карту ФК "Зенит". Скидка составит от 5% и выше на все товары клубных магазинов, рассказал "Петербургский дневник". О партнерстве сине-бело-голубых и ЕКБ сообщили перед матчем "Зенит" - "Томь" 30 октября.

В дисконтной программе участвуют не только магазины спорттоваров, но и бары, кафе, магазины автозапчастей, салоны красоты, сети такси и многое другое.

Для того, чтобы получить карту, нужно обратиться в офис "Зенита" по адресу проспект Добролюбова, 16, корпус 2. Размер скидки зависит от суммы покупок ее владельца.

На данный момент "Единую карту петербуржца" получили 175 тыс. горожан, еще 113 тыс. подали заявки на ее получение.



Сегодня вечером завершился матч 1/8 финала Кубка России между "Зенитом" и "Томью". Петербургский клуб одержал победу со счетом 4:0.

Фото: открытый источник