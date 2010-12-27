Волейбольный "Зенит" обошел "Факел" в рамках Суперкубка

Петербуржцы выиграли с результатом 3:1.

Главный тренер петербургского волейбольного клуба "Зенит" Александр Климкин объяснил, почему спортсмены смогли одержать победу над "Факелом". Специалист заявил, что предыдущий проигрыш от "Шомона" сильно замотивировал игроков из Северной столицы и придал сил на борьбу. Спикер отметил волевой настрой клуба.

Встревоженность тренера вызвана многочисленными травмами волейболистов. Климкин добавил, что выбитые пальцы давно стали нормой для спортсменов.

Отметим, что встреча между "сине-бело-голубыми" и командой из Нового Уренгоя состоялась накануне вечером. Игра завершилась со счетом 3:1. В рамках Лиги чемпионов на данный момент "Зенит" занимает третью позицию в турнирной таблице.

Фото: Вконтакте/ВК "Зенит"