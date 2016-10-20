"Зенит" сыграет с "ЦСКА" на старом стадионе из-за замены газона

Трава на новом стадионе заставит футболистов перенести игру на "Петровский",

Матч между “Зенитом” и “ЦСКА, запланированный на весну 2018 года, может быть перенесен со стадиона “Санкт-Петербург” на старый “Петровский”. Об этом сообщает “Фонтанка.Ру”.

Смена локации будет произведена из-за работ по замене газона на стадионе, который готовится принять Чемпионат мира по футболу. Замена начнется с 16 апреля 2018 года и продлится до середины мая. Первая тестовая игра состоится уже 13 числа. В ней примут участие “Зенит” и “СКА-Хабаровск”. После матча поле выкатят со стадиона и вернут на место только 11 июня для международного турнира.