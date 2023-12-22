В университете Бонч-Бруевича построят закрытый стадион для студентов

Строительство поддержат федеральные власти.

Федеральные власти намерены финансово поддержать строительство стадиона для Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций (СПбГУТ) имени профессора М. А. Бонч-Бруевича. Об этом пишет ТАСС 26 января, ссылаясь на президента Владимира Путина.

Студент вуза Максим Чуданович сообщил на встрече с главой государства о том, что у университета сейчас нет стадиона, а обучающиеся хотели бы иметь собственную спортивную базу.

Владимир Путин ответил, что закрытый стадион стоит около 250 млн рублей, и вуз может сам найти "какую-то денежку, которая у него наверняка есть, из внебюджетки". А город "поможет немножко, и федеральный бюджет".

Ранее мы рассказывали о том, что автотранспортный класс на базе школы создали в Петербурге.

Фото: Telegram / СПбГУТ