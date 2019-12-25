"Зенит" отпраздновал 79 лет со дня рождения легендарного тренера и игрока Павла Садырина

Павел Садырин выступал за сине-бело-голубых 11 сезонов подряд и сыграл в 333 матчах.

В субботу, 18 сентября, петербургские спортсмены почтили память легендарного игрока и тренера Павла Садырина. Об этом сообщили на официальном сайте ФК "Зенит".

Садырин вступил в состав "Зенита" в 1965 году. В публикации отмечают, что любовь ленинградской публики он завоевал мгновенно. Павел Садырин выступал за сине-бело-голубых 11 сезонов подряд и сыграл в 333 матчах.

Через пять лет, в 1970 году, футболиста избрали капитаном. До окончания игровой карьеры он выводил команду на поле. Однако настоящим символом клуба Садырин стал в качестве тренера. Из жизни Павел Садырин ушел в 2001 году.

Ранее матч "Зенит" – "Рубин" обслужит бригада арбитра Сергея Иванова.

Фото: Piter.tv