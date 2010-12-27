"Зенит" открыл блог на иранском языке

В данный момент новости о "Зените" можно прочесть на португальском, итальянском, испанском, французском, польском и ряде других языков.

Петербургский "Зенит" запустил официальный блог на языке фарси. Об этом "сине-бело-голубые" рассказали на сайте.

Блог будет рассказывать о новостях сине-бело-голубых тем, кто следит за "Зенитом" в странах Ближнего Востока, в том числе — в Иране, который в составе петербуржцев представляет Сердар Азмун.

- рассказали в клубе

В клубе также отметили, что подписи на персидском уже появились в официальном инстаграме клуба и на других медиаплатформах сине-бело-голубых.

Напомним, что "Зенит" запустил проект "Блоги болельщиков" несколько лет назад. В данный момент новости о "Зените" можно прочесть на португальском, итальянском, испанском, французском, польском и ряде других языков.

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Фото: "Зенит"