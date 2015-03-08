"Зенит" одержал уверенную победу над "Нижним Новгородом" в матче ВТБ

Петербургский укрепил позиции в лиге.

В Санкт-Петербурге прошёл матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором петербургский "Зенит" обыграл "Нижний Новгород" с разгромным счётом 102:80. По четвертям результат выглядел следующим образом: 21:17, 32:24, 24:25, 25:14.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий "Зенита" Трент Фрэйзер, набравший 27 очков. У команды "Нижний Новгород" наибольшее количество очков — 23 — набрал Айзея Вашингтон.

После этой победы "Зенит" с 7 победами и 4 поражениями занимает четвёртую строчку турнирной таблицы лиги ВТБ. "Нижний Новгород", имея 3 победы и 8 поражений, располагается на девятой позиции.

Следующие матчи команд пройдут 23 ноября: "Зенит" сыграет на выезде с московским ЦСКА, а "Нижний Новгород" встретится с екатеринбургским "Уралмашем".

Фото: пресс-служба ФК "Зенит"