"Зенит" обратился к болельщикам перед матчем с "Енисеем"

В клубе поддерживают идею прохода фанатов "сине-бело-голубых" перед матчем, но при определенных условиях.

Пресс-служба ФК "Зенит" выступила с заявлением, посвященному предстоящему "чемпионскому" проходу болельщиков по Крестовскому острову перед домашним матчем с "Енисеем", который состоитс я26 мая в 14:00.

В клубе поддержали инициативу, направленную на демонстрацию единства всех болельщиков "сине-бело-голубых". Однако "Зенит" попросил участников шествия воздержаться от противоправных действий, которые могли бы повлечь за собой массовые беспорядки.

Ранее мы рассказывали, что "Зенит" в эту субботу, 25 мая, отмечает 94-летие. Празднование состоится 26 мая во время праздничного парада, который состоится после матча 30-го тура РПЛ с "Енисеем".

Фото: fc-zenit.ru