"Зенит" все-таки смог подписать бывшего игрока "Ювентуса" Клауидио Маркизио‍

Срок соглашения с итальянским полузащитником рассчитан на два года

Футбольный клуб "Зенит" подписал экс-футболиста "Ювентуса" Клауидио Маркизио. Об это сообщает официальный сайт "сене-бело-голубых".

Срок соглашения с итальянским полузащитником рассчитан на два года. РФС разрешил дозаявить футболиста после закрытия трансфертного окна, благодаря его статусу свободного агента. Хавбек должен будет заменить травмированного Кристиана Нобоа, который выбыл из состава до конца года.

Справка: Маркизио родился в январе 1986 года в пригороде Турина. Всю свою карьеру провел в "Ювентус", выпускником школы которого он является. В состав "старой синьоры" футболист сыграл 389 матчей, забил 37 мячей и отдал 42 результативные передачи. В состав туринцев Маркизио семь раз становился чемпионом Италии и дважды играл в финале Лиги чемпионов.

Ранее на Piter.TV: Аршавин сыграет против "Зенита" в товарищеском матче



Фото: fc-zenit.ru