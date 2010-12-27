Ашавин сыграет против "Зенита" в товарищеском матче

Встреча запланирована на 9 сентября.

В связи с предстоящим турниром Лиги Наций и товарищеской игрой со сборной Чехии, ведущие игроки петербургского "Зенита"" отправятся в расположение национальной команды.

Чтобы поддержать форму оставшаяся часть "сине-бело-голубых" проведет товарищеский матч с казахстанским "Кайратом". Об это сообщил диктор "Зенит-Арены" после завершения встречи питерцев со Спартаком. (0:0).

Встреча запланирована на 9 сентября. Ожидается, что команды сыграют в Санкт-Петербурге.

Напомним, что в составе "Кайрата" в данный момент выступает экс-зинитовец Андрей Аршавин. Футболист защищал цвета команды с Невы с 2000 до 2008 года и позднее с 2013 по 2015 год. В составе клуба игрок трижды становился чемпионом России, брал Кубок и Суперкубок страны, а также завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА. По словам футболиста, после завершения карьеры, он собирается вернуться в Петербург.

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Фото: ФК "Зенит"