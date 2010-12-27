Фабио Каппело прокомментировал переход Маркизио в "Зенит"

Экс-тренер сборной России уверен, что игрок добьется успеха в новой команде.

Бывший наставник сборной России Фабио Капелло высказался по поводу перехода бывшего игрока "Ювентуса" Клаудио Маркизио в стан петербургского "Зенита". Слова тренера передала газета "Спорт-Экспресс".

По мнению Капелло, полузащитник являлся очень важным игроком итальянского клуба и сможет повторить успех в футболке "сине-бело-голубых". Он также высказал предположение, что хавбек займет место в стартовом составе в центре полузащиты и будет играть перед четверкой защитников.

"Зенит" объявил о подписании бывшего хавбека "Ювентуса" в понедельник, 3 сентября. Срок соглашения с хавбеком рассчитан на два года, за каждый из которых он заработает 6,5 млн евро за сезон. Таким образом, новоиспеченный зенитовец стал самым высокооплачиваемым всей Премьер-лиги.

Предположительно, Маркизио дебютирует за "Зенит" в игре против московского "Локомотива" 23 сентября.

Ранее мы показывали видеообращение игрока к фанатам своего нового клуба.

Фото: fc-zenit.ru